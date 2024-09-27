Зарплати в держорганах зросли з початку року: які структури отримують найбільше

Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади.

У серпні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 55,8 тисячі гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

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Якщо порівнювати з січнем, то оклад чиновників зріс на 44,6%. На початку року він становив 38,6 тисячі гривень (у середньому штатні працівники в Україні отримують 21 тисячу гривень).

Найбільші зарплати, за даними Мінфіну, в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 111,9 тисячі гривень на місяць.

Високі оклади також в Антимонопольному комітеті – 97,0 тисяч гривень в середньому. У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата становить 71,5 тисячі гривень.

Зарплати в держорганах / Мінфін

ТОП-5 держаних установ за рівнем зарплатні:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг – 111,9 тис. грн Антимонопольний комітет України – 97,0 тис. грн Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – 79,7 тис. грн Міністерство аграрної політики та продовольства України – 52,5 тис. грн Міністерство молоді та спорту – 52,2 тис. грн

При цьому, якщо порівняти зарплату керівників установ, то вони в середньому отримують 117 500 гривень, в той час, як робітники – 18 700 гривень.

Як відомо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні ресурсний законопроєкт про підвищення податків. Проєкт 11416-д збільшить ставку військового збору, податок на прибуток банків та фінансових компаній і запровадить авансовий внесок АЗС. Це має надати українському бюджетові додаткові кошти.

До слова: В УКУ започаткували стипендіальний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич