Зарплати в Apple у 2019 році: скільки заробив Тім Кук та інші співробітники компанії

Apple цінує своїх співробітників і скаржитися на низьку оплату праці працюючим зовсім не доводиться. Зрозуміло, що найбільше заробляють топменеджери компанії і щороку у нас є привід обговорити, скільки ж отримують високопоставлені та рядові співробітники Apple.

Найбільше в Apple заробляє гендиректор Тім Кук. Його місячний оклад становить 250 тисяч доларів + численні бонуси. Рядовий співробітник компанії в середньому заробляє 4,7 тисячі доларів на місяць. Про це йдеться в опублікованому компанією фінансовому звіті.

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Так, всього Тім Кук отримав понад 11,5 мільйона доларів у вигляді заробітної плати за 2019 й. Інші члени керівництва компанії мають оклад в три рази нижчий, однак й більші бонуси.

Крім цього, гендиректор отримав бонус в розмірі 7,7 мільйона доларів і ще він отримав додаткову компенсацію в розмірі 884 тисяч доларів. Інша компенсація охоплює витрати на забезпечення безпеки в сумі 457 083 доларів, оплата відпускних – 92 000 доларів і витрати на утримання особового літака – 315 311 доларів.

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