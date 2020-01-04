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Названо найбільші технологічні провали десятиріччя
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За останнє десятиліття було випущено багато відмінних продуктів, якими користуються сотні мільйонів людей. Однак були й аутсайдери, про багатьох з яких зараз ніхто і не згадає. Нижче представлені 10 найбільш провальних гаджетів 10 минулих років.
Samsung Galaxy Note 7. Ще до виходу смартфон отримав звання найкращого гаджета за всю історію компанії. Але коли через місяць загорілися щонайменше 35 телефонів, Samsung була змушена відкликати продані пристрої. Це врятувало репутацію компанії, але залишило неприємний осад у тих, хто вже купив собі мобільник своєї мрії.
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Windows Phone. Операційна система від Microsoft повинна була конкурувати з двома головними гравцями ринку в особі iOS і Android, але замість цього компанія влаштовувала експерименти, які закінчилися повним провалом. Тільки за офіційними даними було витрачено 7,2 мільярда на покупку Nokia і ще мільярд на розвиток самої ОС, яку в підсумку закрили і визнали невдалою.
Google Glass. "Розумні" окуляри повинні були змінити світ, але замість цього змусили людей боятися нової технології, що призвело до краху. Можливо, світ ще не готовий до таких радикальних змін.
Amazon Fire Phone. Телефон був настільки поганий, що знайти реальних покупців для масового продукту не вдалося. Все ускладнювали висока ціна і незрозуміла ОС.
3D-телевізори. Нова технологія здавалася революційною, але покупці телевізорів відмовилися надягати незручні окуляри, віддаючи перевагу трансляції у звичайному форматі. Як пізніше з'ясувалося, людям не подобалося дивитися фільми в 3D на маленькому екрані. Зараз про 3D-телевізори ніхто не згадує: вендори зосередилися на 4К і інших технологіях.
Google Hangouts. Сервіс обміну швидкими повідомленнями міг стати проривом десятиліття від Google, але замість цього він став жертвою невірних рішень і постійно мінливих стратегії. Hangouts виявився жахливо незручним продуктом, про який забули ще до того, як він перестав працювати.
Клавіатура-метелик у MacBook Pro. Кілька років Apple переконувала власників трьох поколінь ноутбуків, що насправді їм просто здається, що клавіші залипають, працюють занадто голосно і швидко виходять з ладу. У результаті в кінці 2019 року за тиском покупців компанія випустила новий ноутбук, повернувши стару систему перемикання клавіш.
Microsoft Kin. Про соціальні телефони зараз ніхто й не пам'ятає. Витівка коштувала компанії 240 мільйонів і припинила існування через шість тижнів після початку продажів. Телефон не сподобався фокус-групам, покупцям і пропонувався з 30-доларовими тарифом, який ніхто не хотів брати. Microsoft згорнула проєкт, оскільки в той час йшла активна підготовка до створення "великої і могутньої" Windows Phone.
Apple Maps. Вирішивши створити конкурента карт від Google, Apple випустила неповноцінну програму, що не показувала інформацію про громадський транспорт, а в деяких регіонах і країнах замість орієнтирів були порожні місця. У 2019 карти були перероблені з нуля, але вони досі далекі від конкурента у плані зручності і функціональності.
BlackBerry. На початку десятиліття компанія була серед лідерів ринку. Однак, коли з'явилися сильні конкуренти в особі Apple, керівництво зробило безліч помилок – від планшета PlayBook, який поставлявся без поштового клієнта, до катастрофічної ОС BlackBerry 10. У результаті про BlackBerry зараз не пам'ятають навіть ті, хто колись цими телефонами користувався.
А який технопровал за останні 10 років найбільше запам'ятався вам?
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