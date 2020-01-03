Представлено аксесуар, який перетворює iPad Pro на MacBook

Компанія Brydge представила нову Bluetooth-клавіатуру для iPad Pro з вбудованим сенсорним трекпедом. Зовні вона схожа з клавіатурою MacBook.

Повнорозмірна QWERTY-клавіатура для iPad Pro оснащена клавішами зі світлодіодним підсвічуванням з трьома рівнями яскравості.

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Заявлений час автономної роботи від однієї зарядки – три місяці. Аксесуар випускається для 11-дюймових і 12,9-дюймових моделей iPad Pro 2018 року.

Трекпад дозволяє керувати пристроєм за допомогою оновленої функції AssistiveTouch у iPadOS. З виходом iPadOS планшети Apple можуть замінити ноутбуки для виконання деяких завдань.

Вартість клавіатури для 11-дюймового iPad Pro становить $ 199,99, а для 12,9-дюймової моделі – $ 229,99.

Гаджет надійде в продаж у кінці березня 2020 року. Крім того, Brydge також анонсувала окремий трекпад для iPad Pro, який буде представлений пізніше.

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