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Представлено аксесуар, який перетворює iPad Pro на MacBook

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Клавіатура перетворить iPad Pro на робочу "конячку" - фото 1
Клавіатура перетворить iPad Pro на робочу "конячку"

Компанія Brydge представила нову Bluetooth-клавіатуру для iPad Pro з вбудованим сенсорним трекпедом. Зовні вона схожа з клавіатурою MacBook.

Повнорозмірна QWERTY-клавіатура для iPad Pro оснащена клавішами зі світлодіодним підсвічуванням з трьома рівнями яскравості.

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Заявлений час автономної роботи від однієї зарядки – три місяці. Аксесуар випускається для 11-дюймових і 12,9-дюймових моделей iPad Pro 2018 року.

Представлено аксесуар, який перетворює iPad Pro на MacBook - фото 377993

Трекпад дозволяє керувати пристроєм за допомогою оновленої функції AssistiveTouch у iPadOS. З виходом iPadOS планшети Apple можуть замінити ноутбуки для виконання деяких завдань.

Вартість клавіатури для 11-дюймового iPad Pro становить $ 199,99, а для 12,9-дюймової моделі – $ 229,99.

Представлено аксесуар, який перетворює iPad Pro на MacBook - фото 377994

Гаджет надійде в продаж у кінці березня 2020 року. Крім того, Brydge також анонсувала окремий трекпад для iPad Pro, який буде представлений пізніше.

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Джерело: macrumors
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