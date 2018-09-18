На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зарплати на Волл-стріт досягли максимуму за останні 10 років: названі цифри
-
- 37
Середня річна зарплата працівників нью-йоркського ринку цінних паперів, включаючи бонуси, зросла на 13%. Про це заявив фінансовий інспектор Томас Дінаполі.
Річна заплата на Волл-стріт досягла в 2017 році 422,5 тисяч доларів. Крім того, середній розмір бонусу в секторі був збільшений на 15%, до 184,2 тисяч доларів. Частка премій в структурі зарплат на Волл-стріт склала 40%.
І ще: На скільки зросла зарплата українців – Мінсоцполітики
Середня зарплата на Волл-Стріт виявилася найвищою в порівнянні з іншими сферами. На неї припадає 21% сукупних зарплат в приватному секторі Нью-Йорка.
Майже чверть фахівців, які займаються цінними паперами, заробили понад 250 тисяч доларів за рік. За цей же період лише 2,5% зайнятих в інших сферах нью-йоркської економіки досягли аналогічних показників в доходах.
"Волл-стріт завершувала прибутком щороку з кінця рецесії у 2009 році, і винагороди в минулому році досягли максимуму з початку фінансової кризи", – підкреслив Дінаполі.
Читайте також: Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро
-
17:00Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків
-
16:56Huami Amazfit Verge – смарт-годинник з GPS, NFC та захистом від води
-
16:42Репортера запідозрили у фейковій "боротьбі" з вітром у прямому ефірі: курйозне відео
-
16:25Скарлетт Йоханссон наділа плаття з екстремальним декольте
-
16:20Форум видавців 2018 у Львові: програма і розклад на всі дні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:12П'ять вагомих причин щодня їсти чорний шоколад
-
15:53Синоптики прогнозують похолодання в Україні
-
15:42У Франції на продаж виставили храм
-
15:23Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
-
15:11Каньє Вест показав обкладинку нового альбому
-
14:52Дівчина, яка застрягла в павутині: дивіться трейлер фільму
-
14:40Лідер групи Coldplay заспівав пісню про любов Ді Капріо до шортів: кумедне відео
-
14:23Найзліший пес у світі підірвав мережу: смішне відео
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
14:12У NASA показали перший космічний знімок з телескопу TESS
-
13:51У нового iPhone виникли проблеми з екраном
-
13:37Зарплати на Волл-стріт досягли максимуму за останні 10 років: названі цифри
-
13:24Простий спосіб запам'ятати потрібну інформацію
-
13:13Розсекречено новий кросовер Audi e-tron: ефектні фото
-
12:56Цей футболіст травмувався, перечепившись через собаку
-
12:41У мережі показали фото, зроблені на iPhone XS
-
12:26Відома українська модель змінилася до невпізнання
-
12:09Учасники Топ-модель по-українськи 2 закрутили роман: фотофакт
-
12:00Шазам: все про персонажа та фільм
-
17:00Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків
-
15:23Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
-
12:00Шазам: все про персонажа та фільм
-
10:50Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії
-
08:25SpaceX назвала ім'я пасажира, який полетить на Місяць
- 17 вересня
-
21:45Серіал Школа: Недитячі ігри 17 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:25У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії
-
12:01Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі
-
10:15Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути
-
08:18Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі
- 16 вересня
-
20:45Ярмоленко оформив шикарний дубль у матчі АПЛ
-
18:53Медики показали найбільш здоровий тип жіночої фігури
-
17:10Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
-
15:31Стівен Кінг назвав найкращий фільм в історії
-
12:15Даша Астаф'єва кардинально змінила професію, а Сніжана Бабкіна – образ
-
10:28Чи корисні насправді суперфуди: відповідь Супрун
- 15 вересня
-
21:21Цей сир надзвичайно корисно їсти перед сном
-
18:50Кавоманам на озброєння: як на нас впливають популярні кавові напої
-
14:55Обрані найкращі гумористичні фото дикої природи 2018
-
11:50Тест: Що б ти винайшов?
-
08:13В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai
- 14 вересня
-
20:52iPhone XS поставив абсолютний рекорд продуктивності в AnTuTu
-
18:40Volkswagen більше не буде випускати легендарного Beetle