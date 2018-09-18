Зарплати на Волл-стріт досягли максимуму за останні 10 років: названі цифри

Середня річна зарплата працівників нью-йоркського ринку цінних паперів, включаючи бонуси, зросла на 13%. Про це заявив фінансовий інспектор Томас Дінаполі.

Річна заплата на Волл-стріт досягла в 2017 році 422,5 тисяч доларів. Крім того, середній розмір бонусу в секторі був збільшений на 15%, до 184,2 тисяч доларів. Частка премій в структурі зарплат на Волл-стріт склала 40%.

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Середня зарплата на Волл-Стріт виявилася найвищою в порівнянні з іншими сферами. На неї припадає 21% сукупних зарплат в приватному секторі Нью-Йорка.

Зарплати на Волл-стріт виросли до максимуму

Майже чверть фахівців, які займаються цінними паперами, заробили понад 250 тисяч доларів за рік. За цей же період лише 2,5% зайнятих в інших сферах нью-йоркської економіки досягли аналогічних показників в доходах.

"Волл-стріт завершувала прибутком щороку з кінця рецесії у 2009 році, і винагороди в минулому році досягли максимуму з початку фінансової кризи", – підкреслив Дінаполі.

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