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Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро

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Нові євро скоро з'являться в обігу - фото 1
Нові євро скоро з'являться в обігу / Nile International

Європейський центральний банк представив нові зразки банкнот номіналом у 100 і 200 євро. Про це повідомляється на сайті банку.

"Банкноти оснащені новими інноваційними методами захисту. Їх справжність легко перевірити, використовуючи метод "відчути, побачити, нахилити", – написано в прес-релізі ЄЦБ.

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На верху сріблястої смужки є супутникова голограма, на якій відображаються маленькі символи €. Вони переміщаються навколо номера купюри і стають яскравішими під прямим світлом.

Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро - фото 276594
Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро / ECB

На сріблястій смузі є також портрет Європи, архітектурний мотив і великий символ €. Нові банкноти € 100 і € 200 також відрізняються за розміром від попередніх: тепер вони тієї ж висоти, що і € 50. Проте довжина купюр залишилася незмінною – чим банкнота довша, тим вищий її номінал.

Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро - фото 276592
Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро / ECB
Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро - фото 276593
Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро / ECB

При цьому колірна гамма купюр залишилася колишньою. Нові € 100 і € 200 надійдуть в обіг в кінці весни – 28 травня 2019 року.

Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро - фото 276591
Європейський банк показав, як будуть виглядати нові євро / ECB

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Джерело: ECB
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