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Зарплата жінки впливає на імітацію оргазму: шокуюче дослідження
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Якщо представниці прекрасної статі заробляють більше грошей, ніж їхні партнери, вони частіше імітують оргазм. До такого несподіваного висновку дійшли вчені з Університету Флориди.
Логічно припустити, що якщо жінка фінансово залежить від свого чоловіка, вона намагатиметься утримати його поряд з собою всіма способами, включаючи й інтимні. І для цього стане частіше імітувати оргазм, щоб принести своєму другові задоволення, пише Medikforum.
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Чоловіки дуже болісно сприймають ситуацію, за якої їхні партнерки не досягають оргазму, вважаючи це своїм недоглядом і навіть непрямим доказом чоловічої неспроможності. Але дослідники з Флориди дійшли абсолютно протилежного висновку.
Вони виявили, що якщо жінки заробляють більше грошей, ніж їхні чоловіки, такі представниці прекрасної статі вдвічі частіше імітують оргазм. Виявляється, якщо у чоловіків проблеми із заробітками, то вони й без того уражені, оскільки за існуючими гендерними стереотипами саме чоловік має бути здобувачем. І якщо такий кавалер ще й не здатний задовольнити свою даму в ліжку, то він може поринути у глибоку депресію. Саме для того, щоб пощадити тендітне чоловіче самолюбство, забезпечені пані й наважуються на імітацію оргазму. По суті, це прояв жіночої доброти та співчуття.
Проте, як зазначають автори дослідження, таке прагнення зберегти почуття маскулінності свого партнера може обійтися дорого. Набагато важливіше досягти за допомогою чесного діалогу справжнього задоволення від сексу, а не його імітації. За статистикою кожна п'ята жінка імітує оргазм, як показало дослідження 2020 року. При цьому і чоловіки, і жінки наважуються на подібну імітацію, в середньому, чотири рази на місяць.
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