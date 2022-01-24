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5 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
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Здавалося б, про жіноче тіло ми знаємо все та, навіть, трохи більше. Але кожен з нас розуміє, що немає межі досконалості. І якщо ти й знав про ці ерогенні зони, то не зайвим буде нагадати про них.
Як розповідає Men's Health, не варто забувати про ерогенні зони під час заняття сексом. Зосередьмо увагу на 5 ділянках її тіла, які однозначно не варто оминати увагою.
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1. Шкіра обличчя навколо губ
Зазвичай під час поцілунку вся увага приділяється самим губам, і на область навколо рота його вже не вистачає. А даремно: вона дуже чутлива. Звичайно, не варто її облизувати, але ви можете ненароком провести кінчиком язика по межі верхньої губи партнерки і повернутися до поцілунку. А потім відсторонитися – і зробити те саме з межею нижньої губи під час повторного поцілунку.
2. Соски
Гра з цими ділянками надзвичайно важлива у добрій прелюдії, навіть якщо вам здається, що це занадто. Проведіть по її сосках язиком, злегка стисніть їх, доторкніться – загалом, зробіть все, щоб вони затверділи. Можливо, не відразу, але вам обом сподобається ця гра. Головне – уникати агресивних дотиків.
3. Нижня частина шиї
Уся зона між підборіддям і плечима – ерогенна зона, але є на ній і своєрідний пік, де шия переходить у груди. Шкіра тут трохи тонша, багато нервових закінчень, тому відчуття дуже сильні. Якщо коротко, торкатися один одного в цій зоні дуже приємно!
Отже, ви цілуєте її в шию зверху донизу, проводите подушечками великого та середнього пальців від плеча до поглиблення на шиї – легкими круговими рухами. Потім цілуйте цю ділянку, зігріваючи своїм подихом. Комбінація тепла та дотиків розслаблює тіло та збуджує. А якщо вона торкнеться цього місця на вашому тілі, вся шия і груди стануть чутливішими, а ви отримаєте більше задоволення.
4. Боки
Ділянка між нижніми ребрами та стегнами сповнена нервових закінчень і при стимуляції передає збуджуючі імпульси відповідно у ваш пеніс та її клітор. Це відбувається через активізацію м'язів тазу. Тут можна натискати сильніше, ніж в інших ділянках. Почніть з одного боку, відразу під грудною клітиною, поступово зсувайтеся вниз, потім переходьте до наступної ділянки. Можна торкатися пальцями, можна – губами, як вам обом більше подобається.
5. Задня поверхня стегон
Це одна з найчутливіших ділянок тіла. Її краще залишити на десерт, просуваючись зверху вниз по тілу. Почніть легко розминати цю область змоченим у слині пальцем (це посилює стимуляцію), потім повторіть траєкторію язиком, рухаючись знизу вгору. Слідкуйте за її реакцією, адже тут є й болючі точки.
Від дотику до цієї області частішає дихання, а м'язи тазу починають скорочуватися – отже, все правильно. Насолоди вам обом!
Стимуляція ерогенних зон дозволяє отримати ще більше задоволення від сексу. Тож не відмовляйтеся від цього, щоб це приємне заняття стало ще цікавішим для вас обох.
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