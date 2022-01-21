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ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
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Якщо ти не знаєш, з чого розпочати розмову після сексу, ми навряд чи підкинемо тобі пару розумних ідей. Хоча б тому, що ти, швидше за все, краще за нас знайомий з дівчиною, з якою опинився у ліжку. А ось про що краще навіть не заїкатися, розповімо із задоволенням. Для твого ж добра.
Перший секс часто може стати останнім. Отже, якщо ти налаштований на продовження бенкету, тобі варто знати стоп-слова, які перетворять твої надії на подальше постільне спілкування на черепки, пише Daily Star. Ну а де знають про секс більше, ніж у компанії з виробництва секс-іграшок? Фахівці однією з таких і назвали кілька фраз, які тобі краще викинути зі свого постільного лексикону.
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1. "Скільки я тобі винен?"
Навіть жартома не надумай ставити таке питання. Секс і короткі хвилини після нього до повернення до звичного життя – не зовсім той випадок, коли треба балагурити, каламбурити й іронізувати. Можеш потренуватися в подібних гуморесках перед дзеркалом у ванній, але вони повинні у цій ванній і залишитися. Не неси їх з собою у ліжко. Особливо якщо розраховуєш на якесь продовження.
- Уяви, що таке питання ставлять тобі, і спробуй вигадати екстравагантну відповідь за пару секунд.
2. "Я не можу знайти презерватив"
Враховуючи, що ти вимовляєш цю фразу після сексу, можна зрозуміти, де залишилася згуба. Це найгірший кошмар будь-якої дівчини. Ну після тієї ситуації, коли ти відмовився знайомитися з батьками. Але такі слова не лише злякають, а й змусять її втекти до аптеки. Або вона змусить тікати в аптеку тебе. А воно тобі треба?
3. "Так швидко!"
А це найгірша фраза, яку може вимовити дівчина. І нехай ти чуєш її не вперше, звикнути до такого приниження неможливо. Але, так і бути, якщо дівчина тобі таке сказала, можеш у відповідь поставити їй це питання з першого пункту.
4. "Зробимо селфі?"
Документувати кожен свій крок, щоб залишити чіткий слід в історії, і так не найкраща витівка, а коли ти несеш цю чортовину в ліжко, ми не знаємо, що тебе взагалі може врятувати. Від такого гріха не очистить навіть Геєна вогненна. Позувати для фото відразу після сексу – остання справа, якою захочеться зайнятися після сексу. Воно навіть не входить до порівняльної статистики "Що пари роблять відразу після сексу".
- Але якщо це тобі так важливо для якоїсь специфічної колекції, почекай хоча б поки вона не почне збиратися.
5. "Що за запах?"
Містер гуморист, особиста гігієна – це не те, з чого можна жартувати. Та навіть якщо ти ставиш це питання з усією серйозністю. Це делікатна тема, і вона може бути дуже болісною. Так що краще помовч.
6. "Думаю, я закоханий у тебе"
Якщо тобі здається, що найкращий час для першого освідчення в коханні – це миті після першого сексу, подумай ще раз. Така фраза тільки внесе сум'яття та елемент незручності до спальні. Бути емоційним після сексу – це одне, а освідчення – зовсім інше.
- Зізнатися у коханні після сексу можна, якщо ви вже у стосунках. Якщо ж ти не хочеш з'їжджатися, одружуватися, розмножуватися і йти пліч-о-пліч по життю, то не варто такими фразами розкидуватися.
Ці фрази озвучувати після сексу – не найкраща ідея. Особливо, якщо ти хочеш, щоб він був не останнім для вас обох. Та й під час тривалих стосунків деякі репліки вважатимуться недоречними. Тож слідкуй, будь ласка, за своїм язиком. Задля твого ж блага.
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