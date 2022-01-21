ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу

Якщо ти не знаєш, з чого розпочати розмову після сексу, ми навряд чи підкинемо тобі пару розумних ідей. Хоча б тому, що ти, швидше за все, краще за нас знайомий з дівчиною, з якою опинився у ліжку. А ось про що краще навіть не заїкатися, розповімо із задоволенням. Для твого ж добра.

Перший секс часто може стати останнім. Отже, якщо ти налаштований на продовження бенкету, тобі варто знати стоп-слова, які перетворять твої надії на подальше постільне спілкування на черепки, пише Daily Star. Ну а де знають про секс більше, ніж у компанії з виробництва секс-іграшок? Фахівці однією з таких і назвали кілька фраз, які тобі краще викинути зі свого постільного лексикону.

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1. "Скільки я тобі винен?"

Навіть жартома не надумай ставити таке питання. Секс і короткі хвилини після нього до повернення до звичного життя – не зовсім той випадок, коли треба балагурити, каламбурити й іронізувати. Можеш потренуватися в подібних гуморесках перед дзеркалом у ванній, але вони повинні у цій ванній і залишитися. Не неси їх з собою у ліжко. Особливо якщо розраховуєш на якесь продовження.

Уяви, що таке питання ставлять тобі, і спробуй вигадати екстравагантну відповідь за пару секунд.

2. "Я не можу знайти презерватив"

Враховуючи, що ти вимовляєш цю фразу після сексу, можна зрозуміти, де залишилася згуба. Це найгірший кошмар будь-якої дівчини. Ну після тієї ситуації, коли ти відмовився знайомитися з батьками. Але такі слова не лише злякають, а й змусять її втекти до аптеки. Або вона змусить тікати в аптеку тебе. А воно тобі треба?

3. "Так швидко!"

А це найгірша фраза, яку може вимовити дівчина. І нехай ти чуєш її не вперше, звикнути до такого приниження неможливо. Але, так і бути, якщо дівчина тобі таке сказала, можеш у відповідь поставити їй це питання з першого пункту.

4. "Зробимо селфі?"

Документувати кожен свій крок, щоб залишити чіткий слід в історії, і так не найкраща витівка, а коли ти несеш цю чортовину в ліжко, ми не знаємо, що тебе взагалі може врятувати. Від такого гріха не очистить навіть Геєна вогненна. Позувати для фото відразу після сексу – остання справа, якою захочеться зайнятися після сексу. Воно навіть не входить до порівняльної статистики "Що пари роблять відразу після сексу".

Але якщо це тобі так важливо для якоїсь специфічної колекції, почекай хоча б поки вона не почне збиратися.

5. "Що за запах?"

Містер гуморист, особиста гігієна – це не те, з чого можна жартувати. Та навіть якщо ти ставиш це питання з усією серйозністю. Це делікатна тема, і вона може бути дуже болісною. Так що краще помовч.

6. "Думаю, я закоханий у тебе"

Якщо тобі здається, що найкращий час для першого освідчення в коханні – це миті після першого сексу, подумай ще раз. Така фраза тільки внесе сум'яття та елемент незручності до спальні. Бути емоційним після сексу – це одне, а освідчення – зовсім інше.

Зізнатися у коханні після сексу можна, якщо ви вже у стосунках. Якщо ж ти не хочеш з'їжджатися, одружуватися, розмножуватися і йти пліч-о-пліч по життю, то не варто такими фразами розкидуватися.

Ці фрази озвучувати після сексу – не найкраща ідея. Особливо, якщо ти хочеш, щоб він був не останнім для вас обох. Та й під час тривалих стосунків деякі репліки вважатимуться недоречними. Тож слідкуй, будь ласка, за своїм язиком. Задля твого ж блага.

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