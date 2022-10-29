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Зарплата, вік, посади: дізнайтеся портрет українського IT-спеціаліста у 2022 році
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Щорічне дослідження від Dou надало інформацію про те, який ІТ-фахівець у 2022 році. Читайте далі та дізнайтеся статистику щодо рівня оплати, місця проживання, тривалості робочого дня та інше.
Інтернет-портал Dou оприлюднив результати щорічного дослідження серед українських IT-спеціалістів. Цьогоріч опитали 15 135 учасників, що стало рекордною кількістю.
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Переглянути повний портрет ІТ-спеціаліста можна за ЦИМ посилання.
Середній вік працівника в ІТ сфері в Україні – 29 років, що на рік більше за попередні результати.
Щодо статі, то частка жінок, які залучені в IT – 23%, що відповідає і попереднім результатам.
Щодо сімейного стану, то менше половини – одружені, у цивільному шлюбі – 17%. ІТ-фахівці, які мають дітей, становлять майже третину –27%.
Найбільше з опитаних проживає у Києві – 26% айтівців перебувають у столиці. Наступне місто за кількістю ІТ-спеціалістів – Львів з 19%. Все ж це пов'язано з тим, що працівники змінюють свої звичні місця проживання через бойові дії, які розв'язала росія. Є й ті, хто виїхав за кордон – вони обирають переважно Польщу (4%), або ж Німеччину, Іспанію чи Португалію (по 1%). Більшість планує повернутися в Україну.
Своєю заробітною платою задоволені багато ІТ-спеціалістів – 31%, радше задоволені – 54%. Незадоволених – меншість.
У середньому робочий тиждень коливається від 35 до 45 годин на тиждень.
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