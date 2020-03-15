Кріштіану Роналду віддасть свої готелі під лікарні для боротьби з коронавірусом

Португальський футболіст Кріштіану Роналду відзначився благодійним вчинком і вніс свою лепту в боротьбу з коронавірусом. Форвард "Ювентуса" оголосив, що безкоштовно віддає свої готелі в Португалії під лікарні для боротьби з поширенням COVID-19.

Готелі, що належать гравцеві збірної Португалії Кріштіану Роналду, будуть перероблені в лікарні, а користуватися ними можна буде безкоштовно. Футболіст буде самостійно виплачувати зарплату лікарям і працівникам, які будуть працювати з цих лікарнях.

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На цей час у Португалії хворих на коронавірус не так багато – 169 осіб. Однак ця кількість може збільшитися.

На тлі загрози розвитку пандемії провідні футбольні ліги тимчасово зупинили сезон. Зокрема, пауза наступила і в чемпіонаті Італії.

Як виглядають готелі Роналду

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