Зараз Апокаліпсис: трейлер нового серіалу від Содерберга

У мережі з'явився трейлер до нового молодіжного серіалу "Зараз Апокаліпсис" (Now Apocalypse) від оскароносного продюсера Стівена Содерберга. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На Youtube-каналі STARZ з'явився перший трейлер серіалу "Зараз Апокаліпсис" (Now Apocalypse), який ймовірно отримає рейтинг 18+. Комедійна картина отримає епізоди з тривалістю у півгодини. А головні ролі зіграли Еван Джогіа, Келлі Берглунд, Бо Мірчофф, а також Тайлер Позі.

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Головний герой між романтичними та сексуальними пригодами починає страждати від нав'язливих сновидінь про кінець світу. Це означає, що хлопця про щось попереджає підсвідомість, або ж він вживає надто багато "травки". Прем'єра першої серії запланована на 10 березня.

Зараз Апокаліпсис, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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