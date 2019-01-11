Матрьошка: трейлер нового серіалу Netflix у стилі "Дня бабака"

У мережі з'явився трейлер до ефектного серіалу "Матрьошка" (Russian Doll) від Netflix про безкінечні смерті головної героїні. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував на своєму офіційному Youtube-каналі перший трейлер до вражаючого серіалу "Матрьошка" (Russian Doll). Відомо, що всього проект матиме лише 8 епізодів, а прем'єра першого запланована на 1 лютого.

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Сюжет розповідає про те, як головна героїня, яка начебто бере від життя все, якось повертається з вечірки та помирає. Відтак, щоранку вона прокидається, проживає цей день і знову опиняється на тому світі з різноманітних причин. Жінка намагається зрозуміти, що відбувається, а також переконати близьких, що вона не божевільна.

Головну роль виконала Наташа Ліонн (Помаранчевий – хіт сезону), яка також зайняла крісло режисера та автора ідеї.

Матрьошка: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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