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ІО: трейлер науково-фантастичного фільму від Netflix
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У мережі з'явився перший трейлер до нового фільму "Іо" від Netflix, який покаже загибель Землі та втечу людей на супутник Юпітера ІО. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
На офіційному Youtube-каналі стрімінгового сервісу Netflix з'явився перший трейлер до науково-фантастичного фільму "Іо", прем'єра якого запланована вже на 18 січня.
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Сюжет розповідає про недалеке майбутнє, у якому забруднення навколишнього середовища сягнуло такого рівня, що Земля майже не залишилась придатною до існування людей. Тому більшість населення переселилось на супутник Юпітера Іо. Однак науковець Сем вирішила залишитись на рідній планеті і відшукати спосіб вижити. Перед відходом останнього колоніального шатла дівчина випадково зустрічає Міка, і тепер ця історія стає ще цікавішою.
Головні ролі зіграли Маргарет Куолі (Хороші хлопці, Зошит смерті) та Ентоні Макі (Сокол у "Месниках).
Іо, дивитись трейлер фільму онлайн:
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