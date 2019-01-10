Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

ІО: трейлер науково-фантастичного фільму від Netflix

  • 42
Іо, дивитись трейлер фільму онлайн: - фото 1
Іо, дивитись трейлер фільму онлайн: / Comic Book

У мережі з'явився перший трейлер до нового фільму "Іо" від Netflix, який покаже загибель Землі та втечу людей на супутник Юпітера ІО. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі стрімінгового сервісу Netflix з'явився перший трейлер до науково-фантастичного фільму "Іо", прем'єра якого запланована вже на 18 січня.

І ще: Професор і безумець: трейлер фільму з Мелом Гібсоном і Шоном Пенном

Сюжет розповідає про недалеке майбутнє, у якому забруднення навколишнього середовища сягнуло такого рівня, що Земля майже не залишилась придатною до існування людей. Тому більшість населення переселилось на супутник Юпітера Іо. Однак науковець Сем вирішила залишитись на рідній планеті і відшукати спосіб вижити. Перед відходом останнього колоніального шатла дівчина випадково зустрічає Міка, і тепер ця історія стає ще цікавішою.

Головні ролі зіграли Маргарет Куолі (Хороші хлопці, Зошит смерті) та Ентоні Макі (Сокол у "Месниках).

Іо, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Нові фільми січня 2019: найкращі прем'єри місяця

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
  • 06 cічня, 17:25
  • 1884
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 198715
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1002329
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз