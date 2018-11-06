Три найпоширеніші помилки у стосунках

Яких помилок варто уникати, щоб зберегти кохання.

Стосунки, які розвиваються не зовсім так, як нам хотілося б, підкоригувати не дуже складно. Узагальнивши свої спостереження, психолог Паула Пьетромонако і її колеги виділили найпоширеніші помилки у романтичних стосунках партнерів.

І ще: Найкращий сім'янин за знаком Зодіаку – хто він?

Думати, що ваш партнер нікуди не дінеться. Знаки уваги, сюрпризи та інші приємні дрібниці поступово зникають зі стосунків. З одного боку, це говорить про те, що вони стають більш зрілими. Але з іншого боку, туга за красивим романтичним період може затьмарювати щось цінне. У такі моменти корисно пофантазувати, як ваше життя виглядало би за інших обставин? Наприклад, без партнера. Уявіть, як ви будете жити, якщо дійсно розлучитеся? Чим будете займатися? Чи позначиться це на вашому самопочутті і ваших уявленнях про щасливе майбутнє? Ці фантазії допоможуть зберегти відносини.

Три найпоширеніші помилки у стосунках

Думати про те, що партнер вас кине. Бути неуважним до партнера – погана ідея, але настільки ж непродуктивна для стосунків і інша крайність – коли ми занадто сильно до нього прив'язані і думаємо лише про одне: чи кохає він нас? Навіть, якщо ваші відносини тільки розвиваються і ще рано говорити про зобов'язання, ви в змозі самі визначити, наскільки щира з вами інша людина. Чи цікавиться вашим життям, наскільки вона привітна і уважна до вашого настрою.

Ігнорувати межі особистого простору. У сформованих парах завжди є свої таємниці, які об'єднують двох, і дуже важливо, щоб партнери шанобливо ставилися до цього інтимного простору. Присвячуючи інших людей в деякі подробиці свого приватного життя, ми ризикуємо зачепити почуття близької людини і підірвати її довіру до нас. Якщо ви розкриєте стороннім якийсь секрет свого партнера і інформація дійде до нього, можливо, він навіть не дізнається, що джерелом цієї плітки стали ви, але його почуття образи і приниження не стане від того менш болючим.

Читайте також: Як молодь ставиться до подружньої вірності