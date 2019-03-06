Найспокусливіша гравець у покер показала фігуру в бікіні (18+)

Популярна модель та гравець у покер Сара Андервуд знову потішила прихильників відвертими фото. Цього разу дівчина приміряла невеличкий купальник, продемонструвавши пишні форми. Тут спекотно!

35-річна американська модель, акторка та професійний гравець у покер Сара Андервуд звертає на себе увагу не лише через медіа, а й через соцмережі. Білявка активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів користувачів.

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Щоправда, Сара ділиться не тільки спокусливими фото себе, а й своїх подорожей: дівчина не сидить на місці, а мандрує найкрасивішими куточками планети. Нещодавно красуня похизувалась своїми пишними формами посеред лісу у білому бікіні.

"Кумедний факт про мене: половину речей, які я підіймаю, я збираю пальцями ніг", – відзначила під знімком білявка, яка ще й має чудове почуття гумору і не соромиться розповідати про все своїм читачам.

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