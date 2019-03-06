Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

Найспокусливіша гравець у покер показала фігуру в бікіні (18+)

  • 156
Сара Андервуд похизувалась формами - фото 1
Сара Андервуд похизувалась формами / instagram.com/saraunderwood

Популярна модель та гравець у покер Сара Андервуд знову потішила прихильників відвертими фото. Цього разу дівчина приміряла невеличкий купальник, продемонструвавши пишні форми. Тут спекотно!

35-річна американська модель, акторка та професійний гравець у покер Сара Андервуд звертає на себе увагу не лише через медіа, а й через соцмережі. Білявка активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 9 мільйонів користувачів.

І ще: Зваблива Емілі Ратажковскі показала фото без одягу

Щоправда, Сара ділиться не тільки спокусливими фото себе, а й своїх подорожей: дівчина не сидить на місці, а мандрує найкрасивішими куточками планети. Нещодавно красуня похизувалась своїми пишними формами посеред лісу у білому бікіні.

"Кумедний факт про мене: половину речей, які я підіймаю, я збираю пальцями ніг", – відзначила під знімком білявка, яка ще й має чудове почуття гумору і не соромиться розповідати про все своїм читачам.

Читайте також: Колишня принца Гаррі влаштувала зухвалу фотосесію у його будинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 674
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 1767
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1286170
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз