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Серіал Кріпосна Євро 2020

Заради цих знімків фотограф подорожував з бродячим цирком

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Роботи Рендала Левенсона - фото 1
Роботи Рендала Левенсона / theguardian

Рендал Левенсон провів 10 років у дорозі, документуючи епоху шоу виродків і традиційних карнавалів у США. Герої його знімків – людина з двома обличчями, найменша мама у світі, Віллі Інгрем на прізвисько банькуватий та багато інших.

Є щось привабливе в естетиці бродячого цирку і так званих шоу виродків. І хоча такі цирки пішли в історію, інтерес до теми не слабшає і регулярно піднімається в кіноіндустрії і мистецтві.

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Рендал Левенсон – один з останніх фотографів, які закарбували цю традицію. Він знімав не для того, щоб викликати у глядача співчуття або жалість, а щоб підкреслити унікальність кожної особистості, крім наявності фізичної особливості, яка привела її на цей дивний захід.

"З цими фриками я навчився бачити, які люди зсередини, а не зовні. Мій інтерес до субкультур виходить з набагато ширшого питання, пов'язаного з тим, як люди вирішують життєві проблеми. І ця цікавість у мене збереглася досі. У певному сенсі, фотокамера забезпечує мене приводом, щоб продовжувати повертатися до цього питання..."

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Заради цих знімків фотограф подорожував з бродячим цирком - фото 353235

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Заради цих знімків фотограф подорожував з бродячим цирком - фото 353238

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Джерело: theguardian
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