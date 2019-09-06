У Нью-Йорку відкрили музей серіалу Друзі (фото)

Як виглядає музей, присвячений легендарному серіалу Друзі. Шанувальники стрічки будуть у захваті!

У Нью-Йорку на Манхеттені відкрився музей, присвячений серіалу Друзі.

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У музеї зібрано реквізит зі знайомого всім американського серіалу. Серед експонатів коричневий диван з квартири друзів, гітара Фібі, перуки із зачісками Рейчел та багато інших. Також у музеї представлена ​​індичка, яку носила на голові Моніка з серії про День подяки. В одній із кімнат є навіть цілий стенд із зачісками.

Крім того, зали в музеї стилізовані під інтер'єр квартири з серіалу і кав'ярні Central Perk. Там також продають тематичні сувеніри, присвячені серіалу.

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