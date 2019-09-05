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Серіал Кріпосна

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей

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Пол Жижка - фото 1
Пол Жижка / zizka

Пейзажний фотограф включає свою фотокамеру, щоб зробити серію неймовірних селфі під час відвідування наймальовничіших місць у світі.

Селфі з витягнутими губами у ванній кімнаті, ліфті, або на тлі тайського лежака – нудно і примітивно. Фотограф-пейзажист з Альберти, Канада протягом 9 років їздив світом, роблячи правильні фото на тлі унікальних місць.

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39-річний Пол Жижка вважає, що його присутність на знімках підкреслює природу довкола, дозволяючи зробити унікальні кадри. Творчий мисливець сфотографував себе під час походу по льодовиковому покриву Гренландії, перетинаючи Північне полярне коло, стоячи в пустелі Гобі під Чумацьким шляхом, а зовсім нещодавно – біля водоспаду Вапта у Національному парку Йохо (Yoho National Park).

І хоча всі вони є автопортретами, жоден з цих знімків не є традиційним селфі: перед тим, як потрапити в кадр, він використовує режим автоспуску.

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352690

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352691

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352692

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352693

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352694

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352695

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352696

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352697

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352698

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352699

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Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352701

Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей - фото 352702

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Джерело: zizka
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