На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей
-
- 23
Пейзажний фотограф включає свою фотокамеру, щоб зробити серію неймовірних селфі під час відвідування наймальовничіших місць у світі.
Селфі з витягнутими губами у ванній кімнаті, ліфті, або на тлі тайського лежака – нудно і примітивно. Фотограф-пейзажист з Альберти, Канада протягом 9 років їздив світом, роблячи правильні фото на тлі унікальних місць.
Це цікаво: Названо ТОП-3 найкомфортніших міст для життя
39-річний Пол Жижка вважає, що його присутність на знімках підкреслює природу довкола, дозволяючи зробити унікальні кадри. Творчий мисливець сфотографував себе під час походу по льодовиковому покриву Гренландії, перетинаючи Північне полярне коло, стоячи в пустелі Гобі під Чумацьким шляхом, а зовсім нещодавно – біля водоспаду Вапта у Національному парку Йохо (Yoho National Park).
І хоча всі вони є автопортретами, жоден з цих знімків не є традиційним селфі: перед тим, як потрапити в кадр, він використовує режим автоспуску.
І ще: Burning Man 2019: найскаженіші фото з найгарячішого фестивалю світу
-
15:44Сексуальна Джессіка Альба роздяглась у новій фотосесії
-
15:27Моторошно і круто: у мережі показали справжню суть пляшок з водою
-
15:15Хлопець цілий місяць робив пропозицію дівчині, але вона цього не помічала: курйозні фото
-
14:55Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей
-
14:40iPhone 11: розкриті всі секрети нового смартфона від Apple
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:27Принцеса Шарлотта пішла до школи: кумедні фото її першого навчального дня
-
14:12Надя Дорофєєва спокусила мережу зухвалим образом
-
14:07Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було
-
13:55Гретель і Гензель: трейлер не дитячого фільму жахів
-
13:41Porsche показала перший серійний електрокар
-
13:29Підступний кіт та куряча запіканка: епічне відео розвеселило мережу
-
13:13На рейсі літака EasyJet пасажир замінив пілота
-
12:59Австралійська блогерка змагається з Кім Кардашян у крихітному купальнику (фото)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:42Названо ТОП-3 найкомфортніших міст для життя
-
12:35Бумбокс випустив нову проникливу пісню ДШ, від якої мурахи по тілу
-
12:22Австралійський інженер порибалив, літаючи на дроні: відео
-
12:10Фредді Мерк'юрі – 73: маловідомі факти про фронтмена Queen, які вас здивують
-
11:55Жадан і Собаки – Мадонна: слухайте новий потужний альбом гурту (16+)
-
11:37Ексдружина Віктора Павліка вперше прокоментувала розлучення, показавши голе фото співака
-
10:54Учені розповіли, як правильно мити посуд
-
10:27Погані хлопці 3: трейлер продовження бойовика з Віллом Смітом
-
10:00Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину
-
09:55Неймовірне відео з дроном, який ковзає водоспадом
-
14:07Євген Коноплянка дебютував за Шахтар: фото і відео, як це було
-
12:10Фредді Мерк'юрі – 73: маловідомі факти про фронтмена Queen, які вас здивують
-
10:00Цитати про Україну: найкращі крилаті вислови про Батьківщину
-
08:29Біллі Айліш стала грішним янголом у кліпі All the good girl go to hell: дивіться онлайн
-
07:15Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека
- 04 вересня
-
21:50Скільки має тривати ідеальний секс, на думку жінки
-
19:10Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
-
17:25Xiaomi Mi 9T та Samsung Galaxy Note 10: найкращі смартфони літа 2019
-
14:45Найкращі нові українські пісні, з якими ідеально зустрічати осінь
-
12:10ТЕСТ: Вгадай, який це знак Зодіаку?
-
11:10Світоліна вперше вийшла у півфінал US Open: відома наступна суперниця українки
-
07:30Як правильно розморожувати продукти: прості поради
-
07:17Погода в Україні 4 вересня: похолодання і грози у більшості областей
- 03 вересня
-
22:50Ось чому чоловіки марять груповим сексом
-
19:39Хочу кохатися з тобою день і ніч: депутатка від Слуги народу засвітила інтимні смс
-
17:54Названі найпопулярніші напрямки оксамитового сезону
-
16:48Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+)
-
13:35Коноплянка розповів, чому перейшов у Шахтар
-
11:46Рада скасувала депутатську недоторканність: які привілеї знято з нардепів
-
09:26Варто знати: коли варто відмовитись від кави
-
07:17Погода в Україні 3 вересня: частину країни накриє похолодання
- 02 вересня
-
22:50ТОП-5 найгірших місць для заняття сексом
-
19:00Слухай українське! Найкращі пісні літа 2019, які стали стовідсотковими хітами
-
17:21Відпочинок по-королівськи: чому варто поїхати на Тенеріфе
-
15:19Як українські зірки відправляли дітей до школи: фоторепортаж з Першого дзвоника