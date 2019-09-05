Мандрівник з Канади показав, якими мають бути фото з подорожей

Пейзажний фотограф включає свою фотокамеру, щоб зробити серію неймовірних селфі під час відвідування наймальовничіших місць у світі.

Селфі з витягнутими губами у ванній кімнаті, ліфті, або на тлі тайського лежака – нудно і примітивно. Фотограф-пейзажист з Альберти, Канада протягом 9 років їздив світом, роблячи правильні фото на тлі унікальних місць.

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39-річний Пол Жижка вважає, що його присутність на знімках підкреслює природу довкола, дозволяючи зробити унікальні кадри. Творчий мисливець сфотографував себе під час походу по льодовиковому покриву Гренландії, перетинаючи Північне полярне коло, стоячи в пустелі Гобі під Чумацьким шляхом, а зовсім нещодавно – біля водоспаду Вапта у Національному парку Йохо (Yoho National Park).

І хоча всі вони є автопортретами, жоден з цих знімків не є традиційним селфі: перед тим, як потрапити в кадр, він використовує режим автоспуску.

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