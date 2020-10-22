Zara випустила новий аромат: на нього надихнула книгарня і Лісабоні

Бренд Zara представив аромат A Book Liaison in Lisbon. На його створення надихнув аромат у книжковому магазині в Лісабоні.

Парфумерну композицію A Book Liaison in Lisbon склали ноти сливи, полуниці та пачулі.

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Потрапляючи у це неймовірне місце, ви втрачаєте лік часу. Все почалося з того дня, коли батько вперше привів мене сюди та запропонував вибрати книгу. Відтоді це стало традицією. Щотижня ми приходили у книжковий магазин і насолоджувалися величезною різноманітністю книг, які очікують, коли ж їх прочитають, – розповіла про новинку парфумер Ані Айо, яка працювала з Lalique і Kenzo.

Вартість аромату у флаконі об'ємом 100 мл – 25,90 долара США. Купити його можна на офіційному сайті Zara.

Раніше компанія IKEA випустила колекцію ароматичних свічок в колаборації з засновником бренду Byredo Беном Горхемом.

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