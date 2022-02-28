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Кібербезпека: прості поради, які захистять кожного українця у мережі

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Мережа / armyinform.com.ua

Інформаційні війни та кібервійни — невіддільні складові війни між Україною та Росією. Дізнайтеся, як не наразити себе на небезпеку у мережі!

Зараз ми маємо тримати оборону на всіх фронтах. Кіберзахист – це не лише про державу, це – обов'язок кожного з нас!

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Головні правила вашого кіберзахисту:

  1. Поставте двофакторну аутентифікацію на всіх своїх акаунтах
  2. Якщо ви військовий – змініть ім'я та прізвище в соцмережах. Або взагалі ними не користуйтеся та видаліть акаунти
  3. Не відповідайте закритим акаунтам в інстаграмі. Не надсилайте їм жодні посилання
  4. Забороніть додавати себе в групи в Telegram (Налаштування – Приватність – Канали)
  5. Не публікуйте, де ви зараз. Ні країну, ні місто, ні навіть район
  6. Єдине офіційне посилання на Telegram починається з t.me. За іншими не переходьте
  7. Не розповсюджуйте скриншоти. Краще – репости з офіційних джерел. І довіряйте лише офіційним джерелам
  8. Жодних нових застосунків! Навіть якщо будуть казати, що це зручно та безпечно
  9. Про пересування ворожої техніки повідомляйте на офіційний чатбот МВС @stop_russian_war

Ваша безпека в онлайні — частина кібербезпеки всієї України.

Прості поради, які захистять кожного українця у мережі - фото 499128
Прості поради, які захистять кожного українця у мережі

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