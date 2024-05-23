Запросив на бій: Усик зустрівся з 13-річним хлопчиком, який на війні втратив батька

Перед вирішальним боєм у Саудівській Аравії з Тайсоном Ф’юрі український боксер Олександр Усик зустрівся з 13-річним Тимофієм. Спортсмен особисто запросив хлопчика подивитись на поєдинок.

Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик запросив на свій бій проти Тайсона Ф’юрі 13-річного хлопчика, батько якого загинув на війні проти росії. Про це повідомили в UNITED24.

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Тимофій разом з батьком Євгеном полюбляв дивитися бокс. Проте у серпні 2023 року рідна людина хлопчика загинула на Донеччині, захищаючи Україну.

Про історію сина розповіла мама Юлія. Допис жінки побачила команда UNITED24, яка вирішила організувати зустріч Тимофія з Олександром Усиком. Боксер підписав та подарував хлопчику свої рукавиці, а також запросив на бій з Тайсоном Ф’юрі.

Минулого тижня Тимофій з мамою подолали понад 4600 км з Києва до Ер-Ріяда і напередодні історичного поєдинку зустрілися з чемпіоном, щоб уже за день побачити, як Олександр вийде на ринг і стане першим абсолютним чемпіоном з боксу за 25 років, – розповіли у UNITED24.

Юлія розповіла, що Тимофій дуже переживав за українського боксера, проте за результатами поєдинку виніс для себе важливий урок.

До дев’ятого раунду Тимофій дуже хвилювався за Олександра, буквально за кожен удар. Та після дев’ятого раунду і нокауту сказав, що зрозумів: можна отримувати удари, але якщо націлений на перемогу, все зрештою буде добре, буде перемога!, – зазначила жінка.

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