Зі синцями на обличчі: Олександр Усик подякував українцям за підтримку

Абсолютний чемпіон світу з боксу у суперважкому дивізіоні Олександр Усик записав відео зі словами подяки на адресу українців та всіх інших людей, які підтримували його у "бою століття" проти британця Тайсона Ф'юрі.

У ролику, яке спортсмен оприлюднив на сторінці в Instagram, він жартує, що "обличчя трохи пом'яте, але перемога є".

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Олександр Усик подякував тим, хто за нього молився, а особливо воїнам, які боронять нашу країну. Він також відзначив витримку "кожної мами, тата, дружини та наших діток" під час навали окупантів.

За словами чемпіона, він отримує величезну кількість повідомлень з привітаннями. Олександр також продублював подяки англійською мовою "для тих, хто підтримує мене та підтримує мою країну – це дуже важливо".

Слава Богу за все. Слава Україні!, – завершив звернення Усик.

На обличчі боксера видні сліди бою з британцем Тайсоном Ф'юрі – два синці під очима та розсічена брова. Проте загалом спортсмен почуває себе добре.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня у Ер-Ріяді пройшов боксерський поєдинок, де Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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