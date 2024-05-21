Патріотичну червону вишиванку для Олександра Усика створили майстрині зі Львова

Червону вишиванку, в якій боксер Олександр Усик вийшов на церемонію зважування перед боєм проти Тайсона Ф'юрі, створили майстрині зі Львова. Вони працювали в рекордні для такої роботи терміни – два тижні.

Про це повідомляє інформаційне агентство Укрінформ із посиланням на пресреліз бренду MARYLU by Nazarchuk, який створив унікальну сорочку.

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На церемонію зважування боксер прийшов в яскравій червоній вишиванці із зображенням українського воїна Олександра Мацієвського, який є символом звитяги народу України. Цю особливу сорочку для Усика пошив український бренд дизайнерок Марʼяни та Марти Назарчук.

На передній частині – вишивка чорними нитками зі слов’янським орнаментом "Алатир" – символ Бога-Творця. На спині сорочки – вишитий портрет українського військовополоненого Олександра Мацієвського, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!". Поряд із зображенням Героя написаний вірш:

"Слава Україні –

За такі слова

Кулю ти отримав

І тебе нема,

Але пам'ять вічна,

Воїне, тобі,

Ти за неньку рідну

Ворогів давив.

Показав ти силу,

Силу ЗСУ,

Так Героям слава,

А тобі в раю".

Автор цих рядків – боксер Олександр Усик, який присвятив їх страченому росіянами бійцю.

Ми й створили цю вишиванку для Олександра Усика з метою, аби увесь світ дізнався про українського воїна Олександра Мацієвського, – розповіли про свою роботу Марʼяна та Марта Назарчук. – Щойно Усик вийшов з автобуса, прибувши на зважування, усі відразу звернули увагу на його вишиванку: запитували, просили переклад… Тоді ми зрозуміли, що наша місія виконана.

Олександр Усик / Укрінформ

Унікальна вишиванка в подарунок для чемпіона світу Олександра Усика була створена у львівському ательє бренду за рекордні для такої роботи два тижні. Найближчим часом дизайнерки планують передати вишитий портрет Олександра Мацієвського матері Героя.

Ми дізналися, що у давнину козаки перед важливим боєм одягали саме червоний колір. Тож наша вишиванка стала для Усика ще й переможною! Недарма, червоний – це колір сили духу, що надає сил і контролює емоції, – зазначили дизайнерки Марʼяна та Марта Назарчук.

Олександр Усик / Укрінформ

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