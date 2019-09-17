Чому жінки живуть довше: кумедне відео з хлопчиками розвеселило мережу

У мережі не можуть втримати сміх від кумедного відео з двома малюками, які знайшли спосіб доволі бюджетних розваг. Готові покращити собі настрій?

На платформі Reddit користувач з ніком MATT280792 поділився епічним записом, на якому двоє малюків весело грають зі звичайнісіньким смітником. За короткий час допис опинився на вершині трендів, адже всього за 4 години його переглянули понад 30 тисяч осіб, а ще більш як 400 залишили коментарі. А от геніальний коментар автора "Ось чому жінки живуть довше, аніж чоловіки" став справжньою вишенькою на торті. Адже хлопчики по черзі стають біля смітника, який відчиняється через натиск на педаль, та отримують прямісінько у лоба. Від цього отримує задоволення кожен.

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