Заправки SOCAR і не тільки нададуть безкоштовне паливо для захисників України

Всім заправкам SOCAR в Україні доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та ДСНС. Таке рішення було ухвалено за результатами розмови Зеленського із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Одразу три великі мережі автозаправляльних станцій виразили готовність надати безкоштовне паливо і бензовози для захисників України. В першу чергу мова йде про мережу АЗС, яка виразила готовність допомогти наближенню перемоги України. Азербайджанський Socar безкоштовно дасть паливо нашим рятувальникам і медикам. А може й не тільки рятувальникам і медикам. Glusco, що колись належала Медведчуку, теж звернулася до уряду: "заберіть наше пальне і бензовози на потреби армії, поліції, МНС, тероборони, медицини".

*Socar – азербайджанська державна нафтогазова компанія.

SOCAR

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