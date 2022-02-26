МОЗ та Червоний Хрест відкривають рахунок для допомоги українським медикам

Міністерство охорони здоров'я спільно з Червоним Хрестом України відкриває спеціальний рахунок для допомоги закладам охорони здоров'я. Це боротьба за життя та здоров'я військових та цивільного населення країни!

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у фейсбуці.

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"Всі кошти будуть направлені на забезпечення потреб лікарень та закладів екстреної медичної допомоги, які першими надають допомогу пораненим та вступають в боротьбу за життя та здоров'я українців", – зазначено у повідомленні.

Зазначається, що на цей рахунок кожен охочий, кожне підприємство та організація з України та закордонні друзі нашої країни можуть перерахувати посильну фінансову допомогу для підтримки лікарень у порятунку людей.

Також #МОЗ надає перелік перевірених благодійних організацій, які збирають кошти для підтримки медиків:

Благодійний Фонд Корпорація монстрів

Крила Надії

Міжнародний благодійний фонд Здоров’я українського народу

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