Клопотенко розповів, як оригінально приготувати свіже м'ясо: 6 рецептів маринадів

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився 6 оригінальними способами маринаду до свіжого м'яса. Він впевнений, що можна приготувати будь-яке м'ясо, але запорука смачної страви на вогні – це маринад. Спробуйте приготувати й ви!

Саме маринад насичує м'ясо різними смаковими відтінками. Зауважте, що основний інгредієнт у маринаді надаватиме шашлику аромату, соковитості та смаку.

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"М'ясо, що готується на відкритому вогні, має в роті створювати справжній баланс смаків. Ми розкажемо про цікаві маринади для різних типів м'яса, які зроблять його ніжним, м'яким та ароматним", – зазначає Євген Клопотенко.

Попередньо м'ясо промийте, загорніть у двошаровий паперовий рушник, щоб позбутися зайвої вологи. Очистьте від кісток, плівок та сухожилля.

Маринади для птиці

Маринад для курки та індика на основі йогурту

У глибокий посуд перекладіть підготовлене м'ясо, додайте сіль великого мелення, перець чилі та паприку на ваш смак. Обімніть суміш руками, додайте натуральний йогурт та цедру одного апельсина. Залишіть м'ясо в маринаді на 10 хвилин.

Маринади для свинини

Швидкий маринад для свинини

Швидкий та легкий спосіб. Візьміть чорний перець горошком. За допомогою млинка подрібніть його. Змастіть шматочки м'яса сіллю великого мелення на ваш смак та залиште на дві години маринуватися.

Маринад для свинини нашвидкуруч

Додайте натирання шматочків м'яса товченим часником та рослинною рафінованою соняшниковою чи оливковою олією. У такий спосіб м'ясо можна нанизувати одразу на шампур.

Маринад для свинини з орегано та ялівцем

Перекладіть шматочки м'яса у глибокий посуд, додайте сухий орегано. Гілочки ялівцю притисніть ножем, щоб вивільнити характерний хвойний аромат і додайте ялівець до м'яса. Далі додайте 3-4 столових ложки солодкої гірчиці, сіль великого мелення, чорний перець горошком, порізаний кружальцями перець чилі на ваш смак. Додайте 4-5 столових ложок яблучного або винного оцту природної ферментації й трохи води. Перемішайте. Тримайте м'ясо 1-1,5 години у цьому маринаді, не довше.

Маринади для яловичини та телятини

Маринад для яловичини та телятини з темного пива

Пляшку темного пива влийте у глибокий посуд до м'яса. Додайте кілька зубчиків роздушеного часнику, кілька листочків лаврового листа, мелений чорний перець та гірчицю в зернах на ваш смак. Перемішайте. Тримайте у цьому маринаді 3-4 години.

Маринад для яловичини та телятини з цибулею

3-4 ріпчасті цибулини наріжте півкільцями й перекладіть у глибокий посуд до м'яса. Додайте розрізані на чотири частини томати. Обімніть руками цибулю та томати. Додайте солі на ваш смак. Додайте свіжої ароматної зелені – розмарин, фіолетовий базилік, чебрець або тархун. Додайте 4-5 столових ложок оливкової олії та приблизно 100 мл червоного вина. Перемішайте. Тримайте у маринаді 6 годин.

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