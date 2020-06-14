На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Відеофіксація порушень ПДР: українським водіям пояснили, як помилково не отримати штраф
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В Україні штрафи за порушення ПДР, які зафіксували камери автоматичної фіксації, за замовчуванням надсилають відразу власнику авто, а не водієві. Тож перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що робити, щоб "лист щастя" адресували саме порушнику.
Так, Олексій Білошицький зазначив, що потрібно зареєструвати належного користувача автомобіля, і зробити це можна онлайн. "Належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, який йому не належить", – пояснив він.
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В Електронному кабінеті водія є безкоштовна послуга "Управління належним користувачем". Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua і на урядовому порталі kmu.gov.ua в розділі "Електронні послуги".
Як призначити належного користувача онлайн
Замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка бажає стати належним користувачем. На один ТЗ може бути призначений не більше як один належний користувач.
- Авторизуватися в Е-кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID.
- Вибрати зі списку послугу "Управління належним користувачем".
- Ввести VIN-код автомобіля, для якого особа хоче стати належним користувачем. Система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, а не про його власника.
- Вибрати підставу для належного користування (домовленість з власником; довіреність на право користування ТЗ; договір оренди, найму або позички; договір фінансового або оперативного лізингу.
- Ввести e-mail і телефон власника авто.
- Перевірити свої дані і при необхідності прикріпити скан-копії довіреності або договору, що є підставою для належного користування.
- Підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
"Після чого власник отримує лист з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури власник авто повинен перейти за посиланням і дати згоду на це призначення", – розповів Білошицький.
Повний цикл надання безкоштовної послуги онлайн займе один робочий день.
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