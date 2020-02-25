Заплаканий Майкл Джордан створив новий мем у мережі: фото та відео

Легендарний баскетболіст Майкл Джордан розплакався на вечорі пам'яті Кобі Браята, але потім усіх розвеселив самоіронічним жартом. Здається, це новий-старий мем!

У Лос-Анджелесі відбувся похорон зірки NBA Кобі Браянта, який загинув в авіакатастрофі разом із юною дочкою. Друзі та колеги згадували його добрими словами, не стримуючи сліз. Легенда баскетболу Майкл Джордан теж розчулився, але і від жарту не втримався.

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У своїй промові 57-річний ексбаскетболіст згадував дружбу із Кобі, якого він вважав своїм молодшим братом. Вони грали один проти одного в кінці 1990-х та на початку 2000-х, перш ніж Джордан завершив кар'єру. І досі фани сперечаються, хто ж був найкращим баскетболістом в історії НБА: Майкл чи Кобі.

Michael Jordan / Getty Images

"Можливо, це здивує людей, але ми з Кобі були дуже близькими друзями. Кожен хотів поговорити про порівняння мене та його, а я просто хотів поговорити про Кобі", – наголосив Джордан. "Коли Кобі Браянт помер, частинка мене теж померла", – підсумував він.

Michael Jordan vs Kobe Bryant, 1998 / Getty Images

Виголошуючи ці слова, Майкл не зміг стримати сліз, але поставився до цього із гумором і нагадав усім про мем, героєм якого став багато років тому. Джордан пожартував, що не планував повторити свій минулий успіх.

Мені доведеться дивитися на черговий мем із моїми сльозами ще кілька ... [років]. Я говорив дружині, що не хочу робити це знову, не хочу бачити таке ще три-чотири роки, але дивіться, що Кобі Браянт зі мною робить! – розвеселив усіх він.

During Kobe Bryant's memorial, Michael Jordan tears up and cracks a "crying Jordan" joke. More here: https://t.co/gC7UtWJBwG pic.twitter.com/UrYsSZHj0J — USA TODAY Sports (@usatodaysports) February 24, 2020

Оригінальний мем "Crying Jordan" з'явився в мережі в 2015-2016 році, але саме фото було зроблено набагато раніше – ще в 2009-му. Тоді гравець розчулився, коли отримував своє місце в Залі слави баскетболу. Пізніше заплакане обличчя Майкла Джордана стали використовувати для реакції на багато спортивних подій і не тільки. Над мемом встиг пожартувати навіть колишній президент США Барак Обама, коли вручав Джордану нагороду.

Старий мем про Джордана

Мережа погодилася із легендою баскетболу і підхопила жарт, оцінивши те, що Джордан зумів в такій трагічній ситуації хоч трохи зберегти життєрадісний настрій.

"Crying Jordan"

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