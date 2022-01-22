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Суддя МастерШеф Ольга Мартиновська кардинально змінила імідж: фото до і після

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Ольга Мартиновська - фото 1
Ольга Мартиновська / stb

Гастро-експертка та суддя проєкту МастерШеф Ольга Мартиновська зробила каре. Новими фото вона із задоволенням ділиться з фоловерами.

Так на сторінці в інстаграмі Ольга показала фото в процесі укладання вже нової стрижки: каре трохи нижче за підборіддя.

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"Ну а коли, якщо не зараз?", – написала кулінарка. Зазначимо, що зірці дуже пасує новий стиль.

У грудні на каналі СТБ завершився 11-й сезон шоу МастерШеф, переможцем якого став Богдан Шинкарьов. Тепер на головній кухні країни зійдуться кулінари минулих сезонів, щоб з'ясувати, хто з них гідний звання найкращого кухаря.

Прем'єра кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів відбудеться вже завтра, 22 січня. Глядачі зможуть спостерігати за епічною боротьбою найяскравіших учасників проєкту, які приїхали з різних куточків України.

Суддя МастерШеф Ольга Мартиновська кардинально змінила імідж: фото до і після - фото 493222

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