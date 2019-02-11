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Uklon запрацював у Запоріжжі: тарифи та дата запуску

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Uklon оголосив про початок роботи в Запоріжжі - фото 1
Uklon оголосив про початок роботи в Запоріжжі

Український сервіс виклику авто Uklon запускає роботу і відкриває офіс у Запоріжжі. Дізнайтесь, коли запрацює сервіс, а також вартість поїздки!

Викликати Uklon у Запоріжжі можна буде починаючи з 1 березня 2019 року. Вартість поїздки буде стартувати з 20 грн.

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"Ми давно вивчали місцевий ринок перевезень в Запоріжжі і планували там наш запуск. З самого початку роботи хочемо надати максимальну кількість опцій сервісу: різні класи автомобілів – від стандарту до преміуму, виклик драйвера, який сяде за кермо власного авто клієнта, виклик мінівена і інші.

Щоб забезпечити таку можливість, ми вирішили відкрити регіональне представництво та почати набір водіїв-партнерів самостійно" – заявив операційний директор компанії, Сергій Смусь.

Uklon почне працювати у Запоріжжі з 1 березня - фото 306904
Uklon почне працювати у Запоріжжі з 1 березня

Нагадаємо, що на сьогодні, викликати Uklon можна у 9 українських містах: Київ, Одеса, Дніпро, Львів, Харків, Запоріжжя, Суми, Чернігів і Біла Церква.

Головний офіс компанії розташований у Києві, регіональні представництва компанії працюють в Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові. Перше замовлення в додатку Uklon було зроблене 25 березня 2010 року, активну експансію в містах України Uklon почав у 2016 році.

Нагадаємо, що на початку поточного року Uklon попрощався в Києві з "Ланосами" та іншими надбюджетний автомобілями та запустив з цієї нагоди конкурс мемів.

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Джерело: ITC
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