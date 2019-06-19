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Записники Леонардо да Вінчі виклали у вільний доступ
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Записники художника, винахідника та мислителя Леонардо да Вінчі оцифрували та виклали у вільний доступ. Раніше їх могли переглядати тільки вчені.
На сайті лондонського Музею Вікторії і Альберта можна в хорошій якості побачити ескізи, плани, малюнки, концепції і примітки да Вінчі.
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Леонардо почав записувати свої думки в зошитах з середини 1480 років, коли працював військовим і військово-морським інженером герцога Мілана. Жоден з попередників, сучасників і послідовників да Вінчі не використовував паперу так, як він – один лист містить непередбачуваний зразок ідей і винаходів, – йдеться на сайті музею.
Записники названі кодексами: Codex Forster 1, Codex Forster 2 і Codex Forster 3. Перший кодекс містить замітки про гідротехніку і трактат про вимірювання твердих тіл.
Другий кодекс – це два блокноти, пов'язані між собою. В одному написані замітки про теорію пропорції, намальовані різні ескізи і зображення. У другій книжці – креслення ваг, рецепти фарб і розробки шоломів.
У третьому кодексі є практично все – від схем з геометрії і гідравліці архітектури до анатомії людини і тварин.
Торік у мережу потрапив список справ Леонардо да Вінчі – мислитель планував виміряти площу Мілана, уточнити розмір Сонця, поговорити з монахом і зробити ще багато всього.
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