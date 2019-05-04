У Британії знайшли невідомий раніше портрет да Вінчі, намальований за життя художника

У Британській королівській колекції був знайдений невідомий раніше портрет Леонардо да Вінчі, який був намальований за життя діяча.

"Малюнок меланхолійного, вдумливого старого, якого застали зненацька, був ідентифікований як друге зображення Леонардо да Вінчі, зроблене за його життя", – розповів Мартін Клейтон, керівник відділу гравюр і малюнків в Трасті Royal Collection.

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Автор малюнка залишається невідомим. За даними ЗМІ, портрет да Вінчі міг намалювати один з його асистентів. Відзначається, що робота буде виставлена ​​в Лондоні, оскільки в цьому році в світі відзначають 500-річчя з дня смерті художника і винахідника.

Портрет Леонардо да Вінчі

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