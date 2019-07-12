Відчуй себе пілотом: у кімнаті японського готелю встановили повнорозмірний авіасимулятор

Японський готель Haneda Excel Hotel Tokyu розмістив в одному з номерів повнорозмірний авіасимулятор. Він являє собою копію кабіни Boeing 737-800 з усіма кнопками і перемикачами.

Готель пропонує різні варіанти оренди номера. Наприклад, можна забронювати денний півторагодинний блок з інструктором за 275 доларів. Також можна орендувати кімнату на весь день без інструктора за 232 долари.

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Готель Haneda Excel Hotel Tokyu з'єднаний з другим терміналом міжнародного аеропорту Ханеда. Тому гості можуть побачити літак навіть без покупки номера з авіасимулятором – досить глянути у вікно.

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