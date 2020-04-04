Запечена курка в духовці: рецепт від судді МастерШеф

На карантині доводиться готувати більше, тож Ектор Хіменес-Браво поділився своїм смачним та досить простим рецептом. Читайте далі та дізнайтеся, як приготувати курку, якою можна нагодувати велику родину.

Поки ви сидите вдома на карантині, всі рідні вдома й тепер вони точно будуть їсти домашню їжу! Суддя кулінарного шоу МастерШеф – Ектор Хіменес-Браво – ділиться з вами своїм рецептом запеченої курки з овочами, якою ви нагодуєте всіх. Це простий і дуже смачний рецепт, тож готуйте вдома!

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Інгредієнти:

Оливкова олія – 1/4 склянки

Лимонна цедра – 2 ст. л.

Лимонний сік – 3 ст. л.

Часник – 4 зубчики (наріжте дуже дрібно)

Суміш сухого орегано, розмарину та чебрецю – 1 ст. л.

Паприка – 1/2 ч. л.

Пластівців чилі – 1/4 ч. л. (якщо подобається гостре)

Курячі стегна або ніжки – 1,5 кг

Картопля очищена, нарізана скибками – 1/2 кг

Велика цибуля нарізана на кубики – 1 шт

Лимон або апельсин тонко нарізаний, як для чаю – 1 шт

Нарізана петрушка – для декору

Сіль та перець – за смаком

Рецепт:

Нагрійте духовку до 200 градусів. Покладіть у форму для запікання пергамент. Змішайте оливкову олію, всі приправи та лимонний сік (крім нарізаного лимона). Змішайте у великій мисці курятину з сумішшю. Додайте сіль та перець на смак. Викладіть курятину, шкіркою угору, разом з картоплею та цибулею у форму з пергаментом. Якщо залишились суміш спецій вилийте зверху. Закрийте алюмінієвою фольгою та запікайте 40 хвилини. Відкрийте, обережно перемішайте, викладіть нарізаний лимон зверху і поставте відкриту посудину на 25-30 хвилин у духовку. Дістаньте, дайте постояти 5-10 хвилин та перед подачею посипте нарізаною петрушкою. Смачного!

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