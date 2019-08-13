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Баклажани з овочами, запечені під сметанним соусом: диво-рецепт

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Рецепт баклажанів з овочами - фото 1
Рецепт баклажанів з овочами / feminissimo

Однієї порції цієї справи вам точно буде замало! Як приготувати баклажани швидко, красиво і дуже-дуже смачно!

Інгредієнти:

  • Баклажани 3 шт.
  • Помідори 2-3 шт.
  • Цибуля 1 шт.
  • Картопля 2 шт.
  • Перець 2 шт.
  • Часник 5 зуб.
  • Сметана 200 г
  • Майонез 2 ст.л.
  • Сир 100 г
  • Сіль

Як приготувати смачні баклажани:

  1. Баклажани миємо, обрізаємо хвостики і нарізаємо "віялом". Нарізаємо кружечками помідори, цибулю і картоплю. Перець кільцями. Баклажани викладаємо у форму і "фаршируємо" їх нарізаними овочами.
  2. Картоплю краще вибирати ту, яка швидко розварюється. Або готувати довше. Але, звичайно, картоплю можна і не додавати, теж вийде смачно!
  3. Готуємо соус. Змішуємо сметану, майонез, часник (через прес), тертий сир і сіль. Перемішуємо. Викладаємо готовий соус зверху на овочі. Ставимо форму в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
  4. Потім накриваємо фольгою і готуємо ще 30-40 хвилин (до готовності). Посипаємо зеленню і подаємо. Це дуже смачно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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