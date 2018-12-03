Запас ходу електричного Kia завищили помилково

Сертифікаційне агентство, яке здійснює тестування автомобілів по циклу WLTP, завищило максимальний запас ходу електричного Kia e-Niro через внутрішню помилку. На це звернув увагу сам виробник під час випробувань однієї з майбутніх електричних моделей.

За даними Autocar, зовнішня компанія вибрала хибну методику оцінки, через що Kia e-Niro проїхав більше часу в міському циклі тестування, що знизило загальну швидкість автомобіля і витрати електроенергії. Раніше заявлений запас ходу для машин у 310 і 474 кілометрів (з батареєю місткістю 32,2 і 64 кіловат-години відповідно) довелося переглянути. Нові показники – 288 і 453 кілометри.

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Після виявлення помилки і коригування даних Kia змушена зв'язатися з тими, хто вже замовив автомобіль та пояснити, чому і як сильно змінилися показники пробігу. Також залишається відкритим питання, чи застосовувалася помилкова методологія під час випробувань, наприклад, Hyundai Kona.

На помилку звернув увагу виробник / Motoring Research

До складу силової установки Kia e-Niro входить електромотор потужністю 204 або 135 кінських сил. До 100 кілометрів на годину кросовер розганяється за 7,8 секунди. Батарею місткістю 64 кіловат-години до 80 відсотків можна зарядити за 54 хвилини.

Перші поставки електрокарів європейським покупцям заплановані на початок наступного року.

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