У Львів запрацював онлайн-сервіс замовлення таксі Hopin

Опісля запуску в Києві та Чернігові, словацький онлайн-сервіс замовлення таксі Hopin почав працювати у Львові.

За словами представників сервісу, у Hopin не встановлюють коефіцієнти підвищення ціни, не змушують пасажира додавати кошти до замовлення, а також не співпрацюють зі старими автомобілями.

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Мобільний додаток Hopin дозволяє замовити таксі у кілька кліків, при цьому не вимагає реєстрації та внесення персональної інформації пасажира; дозволяє переглядати доступні авто й інформацію про них на карті (фото, марка, рік випуску); оплачувати поїздки як готівкою, так і карткою через додаток; вибирати авто безпосередньо з карти (якщо воно сподобалося, або клієнт уже їздив з цим водієм); відстежувати рух авто до місця замовлення; уточнювати замовлення за допомогою фільтрів (тиша в авто, кур'єр, багато багажу), а також робити замовлення "На зараз" і на точний час.

Досить цікавим є й те, що водій узагалі не має можливості зателефонувати пасажиру, а пасажир, якщо є бажання, може зателефонувати водієві. Спілкування відбувається безпосередньо в додатку, через чат. Якщо потрібно щось уточнити у водія, або клієнт виявив, що щось забув у авто вже після поїздки – це можна зробити за допомогою розділу меню "Мої поїздки".

Тарифи HOPIN у Львові: посадка – 35 грн, мінімальна поїздка – 45 грн (в яку вже включено проїзд на відстань до 1,4 км), вартість 1 км в місті – 7 грн, за містом –10 грн, вартість 1 хв очікування – 1 грн.

Додаток дозволяє не просто поставити загальну оцінку за поїздку, а оцінити кілька критеріїв, серед яких комфорт, чистота, плавність їзди, поведінку водія. Якщо, з якоїсь причини, поїздка не сподобалася, водія можна внести у персональний чорний список, після цього він не зможе отримати замовлення від вас. До речі, водій також має таку ж можливість – внести пасажира у свій чорний список.

Крім сервісу для замовлення звичайних авто пасажири можуть замовити LIMO – автомобілі підвищеної комфортності, до якого потрапили авто більш високого класу і не старші 10 років. Також існує можливість зареєструвати компанію та користуватися сервісом для корпоративного сегмента. За допомогою сервісу для компаній можна повністю контролювати витрати на користування таксі, надавати доступ до створення замовлень своїм колегам у потрібний час, з потрібними лімітами. Крім цього у власному кабінеті компанії є доступ до детальних даних кожної поїздки з інформацією про час, маршруті на карті і вартості проїзду.

Відзначимо, що Hopin вже працює в трьох українських містах (Києві, Чернігові та Львові), а також в Братиславі, Кошице, Любляні, Остраві та Празі. Мобільний додаток можна встановити на платформи Android, iPhone, Blackberry.

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