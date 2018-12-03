Mercedes-AMG GT R Pro не вдалося випередити Porsche 911

Трековий варіант суперкара Mercedes-AMG GT R, представлений на автосалоні в Лос-Анджелесі з приставкою Pro, проїхав "Північну петлю" Нюрбургринга за 7 хвилин 4,6 секунди.

Ролик із заїздом купе опублікований на YouTube-каналі спортивного підрозділу німецької марки.

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Pro-версія суперкара проїхала трек на 24 секунди повільніше 700-сильного купе Porsche 911 GT2 RS MR, який зараз є найшвидшим дорожнім автомобілем Нюрбургринга. Для заїзду 911-ий був підготовлений фахівцями фірми Manthey-Racing, отримавши особливі налаштування підвіски, що враховують особливості "Північної петлі".

Mercedes-AMG GT R Pro теж має особливі налаштування підвіски й елементи конструкції, які перекочували з гоночних машини серій GT3 і GT4. Автомобіль оснащується 585-сильним восьмициліндровим бітурбо мотором, каркасом безпеки, "ковшами", карбон-керамічними гальмами.

Суперкар буде випущений обмеженим тиражем.

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