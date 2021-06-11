Запаморочення: вийшов трейлер гри за фільмом Хічкока

У мережі опублікували трейлер до нової психоделічної гри "Запаморочення" (Vertigo) за мотивами однойменного фільму Альфреда Хічкока. Від батька трилерів для шанувальників жахів!

Французька компанія Microids разом зі студією Pendulo створила нову моторошну гру "Запаморочення" (Vertigo), яка базується на однойменній культовій стрічці Альфреда Хічкока, передає Daily Afisha.

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Офіційно гра називається "Alfred Hitchcock – Vertigo" та повинна вийти у світ наприкінці 2021 році. Вона буде доступною на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One та Nintendo Switch.

Сюжет розгортається навколо письменника Еда Міллера, якому вдалось вижити під час моторошної автокатастрофи в каньйоні в Каліфорнії. Однак чоловік впевнений, що мандрував не сам, а з дружиною та донькою, хоча в автомобілі не було жодних слідів інших пасажирів. Через це Ед починає страждати від серйозного запаморочення і вирішує скористатись терапією, щоб розкрити правду.

Запаморочення, дивіться трейлер гри онлайн:

"Звісно ж, фільм Хічкока став основним джерелом натхнення і в темі грі, і в її історії та навіть у візуальних методах, – розповідає дизайнер Жозе Мончана. – Приготуйтесь до тривожного дослідження людського розуму: правда інколи гірша за безумство".

Відзначимо, що новинка отримає не лише оригінальну сюжетну лінію про одержимість, пам'ять та стрес, а ще й дасть можливість гравцям відновлювати часові лінії, перевіряти факти та дослідити історію очима трьох персонажів.

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