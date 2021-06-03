Творці Far Cry 6 випустили кумедні ролики про зброю, яка використовується у грі

Маркетингова машина Ubisoft взяла на озброєння новий жанр тизерів прийдешніх релізів – гумористичні ролики. У минулому компанія висміювала нестандартні підходи до кооперативної гри та скандинавські міфи, а цього разу прийшла черга божевільної саморобної зброї за мотивами Far Cry 6.

Головним героєм серії роликів став механік з Яри – місця дії майбутнього екшену – Річард. Саме він і демонструє роботу зброї з гри.

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За перші чотири відео він встиг зібрати свої версії турелі "Баракуда", цвяхомета "Ель Сусурро", рюкзака "Фуріосо" і вогнемета "Тостадор". Кожен експеримент неминуче закінчувався провалом, проте останні два винаходи все ж спрацювали, нехай і не так ефективно, як у Far Cry 6.

Нагадаємо, що реліз майбутнього екшену запланований на 7 жовтня. Шоста частина Far Cry вийде на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One і Xbox Series X / S. Раніше Ubisoft провела повноцінну геймплейну презентацію гри.

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