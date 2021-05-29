Блогер зібрав ретро-версію приставки PlayStation 5 у дерев'яному корпусі

Блогер DIY Perks, що спеціалізується на роликах в дусі "Умілих ручок", показав дерев'яний ретро-корпус для консолі PlayStation 5. У нього він переніс начинку консолі. Вийшло дуже красиво!

Якщо базовий дизайн PlayStation 5 не припав вам до смаку, можна або змиритися, або переробити пристрій. Як видно на відео, DIY Perks вибрав другий варіант: він змайстрував маленьку стильну коробочку з дерева, в яку переніс "залізо" консолі, встановивши його на аркуші вуглеволокна.

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На корпусі є всі необхідні порти й отвори для вентиляції, а рівень шуму, за заявою майстра, не відрізняється від оригінальної консолі. Правда, про теплоефективність він нічого не повідомив, і на те, мабуть, є причини. Розумно припустити, що інженери Sony недарма розмістили "залізо" консолі у такому великому корпусі – процесори AMD Zen 2 сильно гріються при великих навантаженнях, а дерево має високий рівень теплопровідності.

Швидше за все, при грі у передовий тайтл в 4K і з рейтрейсінгом у ретро-версії PS5 виникнуть серйозні проблеми. Але це можна буде пробачити, ураховуючи вигляд приставки.

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