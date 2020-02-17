Запальний танець хлопця з домашнім гусаком став хітом мережі: веселе відео

Хто сказав, що найкращі домашні тварини – кішки або собаки? З цим твердженням точно б посперечався головний герой цього відео, який обожнює свого гусака.

Так, хлопець разом зі своїм незвичайним домашнім улюбленцем проводить майже весь вільний час. Вони навіть вивчили танець під запальну музику, який став вірусним в соцмережах.

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Хлопець опублікував ролик у своєму профілі в TikTok. Однак справжня популярність прийшла до нього, коли хтось виклав відео в Twitter. За пару днів воно набрало понад 4 мільйони переглядів.

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