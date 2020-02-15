Хлопець вирішив нагодувати 50 голодних акул: відео не для слабкодухих

Дайвер з Ірландії занурився на дно Карибського моря, щоб нагодувати 50 голодних акул. Те, що відбулося вдалося зняти на відео одному з його колег – Девіду Хоббсу.

На опублікованому в мережі ролику видно, як аквалангісти плавають в оточенні зграї акул різних видів: карибських рифових, тигрових і акул-няньок. Час від часу один з них відкриває ящик з дрібною рибою і випускає її в море, а хижаки жадібно хапають її. Попри те, що тигрові акули вважаються небезпечними і агресивними рибами, на відео вони грайливо плавають навколо людей, не завдаючи їм шкоди.

Це цікаво: Бійка мишей у лондонському метро: найкраще фото дикої природи за 2019

"Ми з цікавістю спостерігали за божевіллям, яке панує в зграї акул під час годування", – розповів чоловік. Він вважає, що кожна людина повинна хоча б раз в житті спробувати поплавати під водою з акулами.

Читайте також: Борсук, який грався з хижаком, поставив вчених у глухий кут: курйозне відео