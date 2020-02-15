Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Хлопець вирішив нагодувати 50 голодних акул: відео не для слабкодухих

  • 8
Хлопець вирішив нагодувати 50 голодних акул: відео не для слабкодухих - фото 1

Дайвер з Ірландії занурився на дно Карибського моря, щоб нагодувати 50 голодних акул. Те, що відбулося вдалося зняти на відео одному з його колег – Девіду Хоббсу.

На опублікованому в мережі ролику видно, як аквалангісти плавають в оточенні зграї акул різних видів: карибських рифових, тигрових і акул-няньок. Час від часу один з них відкриває ящик з дрібною рибою і випускає її в море, а хижаки жадібно хапають її. Попри те, що тигрові акули вважаються небезпечними і агресивними рибами, на відео вони грайливо плавають навколо людей, не завдаючи їм шкоди.

Це цікаво: Бійка мишей у лондонському метро: найкраще фото дикої природи за 2019

"Ми з цікавістю спостерігали за божевіллям, яке панує в зграї акул під час годування", – розповів чоловік. Він вважає, що кожна людина повинна хоча б раз в житті спробувати поплавати під водою з акулами.

Читайте також: Борсук, який грався з хижаком, поставив вчених у глухий кут: курйозне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
  • 13 лютого, 16:51
  • 2514
Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
  • 11 лютого, 18:00
  • 499
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2097930
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Відео Тварини