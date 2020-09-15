Запах "нового автомобіля" збираються заборонити: чому

Вісім летючих органічних сполук, які утворюють характерний запах нового автомобіля, незабаром будуть заборонені через негативний вплив на здоров'я.

Запах нового автомобіля незабаром збираються заборонити через правила вмісту в покриттях і матеріалах летючих органічних сполук.

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У випадку з інтер'єром нового автомобіля це ацетальдегід, акролеїн, бензол, етилбензол, формальдегід, стирол, толуол і ксилол. Цей коктейль ароматів здатний викликати у багатьох людей подразнення очей, запаморочення, задишку, втому і нудоту. Гірше того, вони не зникають просто так, а випаровуються і знову поглинаються в залежності від впливу сонячних променів.

Після того, як більше половини з 800 власників нових автомобілів, опитаних Міністерством транспорту Південної Кореї, заявили, що відчували нездужання через запах в салоні, чиновники вирішили зайнятися обмеженням використання летючих органічних сполук. У Китаї рекомендації з оцінки якості повітря в автомобілях були введені у 2012 році, а з 2021 року вони стануть обов'язковими до застосування.

Запах авто

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