Скоро покупка нового авто не приноситиме задоволення, і ось чому

Люди, які бодай раз у своєму житті купували новий автомобіль з салон, відчували приємний аромат. Його секрет криється у спеціальних сполуках, які й створюють запах новизни. Втім, скоро його можуть заборонити. Розповідаємо, що стало причиною цього.

Вісім летких органічних сполук, які утворюють характерний запах нового автомобіля, незабаром будуть заборонені через негативний вплив на здоров'я людей.

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Як повідомляє Autocar, запах нового автомобіля незабаром збираються заборонити через жорстокі по усьому світі правила вмісту в покриттях і матеріалах летких органічних сполук. У випадку з інтер'єром нового автомобіля це ацетальдегід, акролеїн, бензол, етилбензол, формальдегід, стирол, толуол і ксилол.

Цей коктейль ароматів здатний викликати у багатьох людей подразнення очей, запаморочення, задишку, втому та навіть нудоту. Гірше того, вони не зникають просто так, а випаровуються і знову поглинаються у залежності від впливу сонячних променів.

Запах нового автомобіля може зникнути

Після того, як понад половина з 800 власників нових автомобілів, опитаних Міністерством транспорту Південної Кореї, заявили, що відчували нездужання через запах у салоні, чиновники вирішили зайнятися обмеженням використання летких органічних сполук.

У Китаї рекомендації з оцінки якості повітря в автомобілях ввели ще у 2012 році, а з 2021 року ці фірми стануть обов'язковими до застосування. Європейська економічна комісія займається цим питанням з 2014 року і скоро збирається випустити відповідний закон.

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