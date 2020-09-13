На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Скоро покупка нового авто не приноситиме задоволення, і ось чому
-
- 63
Люди, які бодай раз у своєму житті купували новий автомобіль з салон, відчували приємний аромат. Його секрет криється у спеціальних сполуках, які й створюють запах новизни. Втім, скоро його можуть заборонити. Розповідаємо, що стало причиною цього.
Вісім летких органічних сполук, які утворюють характерний запах нового автомобіля, незабаром будуть заборонені через негативний вплив на здоров'я людей.
Це цікаво: Найкращі нові автомобілі 2020 року: думка покупців
Як повідомляє Autocar, запах нового автомобіля незабаром збираються заборонити через жорстокі по усьому світі правила вмісту в покриттях і матеріалах летких органічних сполук. У випадку з інтер'єром нового автомобіля це ацетальдегід, акролеїн, бензол, етилбензол, формальдегід, стирол, толуол і ксилол.
Цей коктейль ароматів здатний викликати у багатьох людей подразнення очей, запаморочення, задишку, втому та навіть нудоту. Гірше того, вони не зникають просто так, а випаровуються і знову поглинаються у залежності від впливу сонячних променів.
Після того, як понад половина з 800 власників нових автомобілів, опитаних Міністерством транспорту Південної Кореї, заявили, що відчували нездужання через запах у салоні, чиновники вирішили зайнятися обмеженням використання летких органічних сполук.
У Китаї рекомендації з оцінки якості повітря в автомобілях ввели ще у 2012 році, а з 2021 року ці фірми стануть обов'язковими до застосування. Європейська економічна комісія займається цим питанням з 2014 року і скоро збирається випустити відповідний закон.
Читайте також: Uber планує повністю перейти на електромобілі: коли це станеться
-
18:53Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі
-
18:18Гороскоп на 14 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Відоме ім'я актора, на честь якого найчастіше називають дітей
-
17:19Канадець провів курс реабілітації для миші, яка об'їлась коноплі
-
17:05День перукаря: як правильно готуватися чоловікам до стрижки (корисні поради)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:51Стало відомо, чому шоу Сімейство Кардашян закривають
-
16:22Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото
-
15:54Скоро покупка нового авто не приноситиме задоволення, і ось чому
-
15:25Учені створюють віртуальну копію Венеції на випадок затоплення міста
-
14:53Домашній улюбленець: створено зменшену копію робопса Spot від Boston Dynamics
-
14:26Кріштіану Роналду подарував коханій обручку вартістю понад пів мільйона євро
-
13:51McDonald`s почне продавати напої у багаторазових стаканах
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:52З'явився сайт, на якому можна послухати, як звучать ліси по всьому світу
-
12:24Промах століття: бельгійський футболіст не зміг забити гол у порожні ворота (епічне відео)
-
11:51Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
-
11:25У США відкрили перший McDonald's з нульовим енергоспоживанням
-
10:52Дослідники з'ясували, як пов'язані фігура чоловіка та його батьківські якості
-
10:20Louis Vuitton випустив щити для обличчя із захистом від COVID-19 і сонця: фото
-
09:49Науковці заявили, що вживання марихуани знижує рівень IQ
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня
-
08:49Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні
-
08:18Найкращі нові автомобілі 2020 року: думка покупців
-
18:53Український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеційському кінофестивалі
-
16:22Дівчина тижня: гаряча українська стюардеса Даша Сонячна, яка спокушає пікантними фото
-
13:255 акаунтів у TikTok, які навчать чоловіків стильно одягатися
-
11:51Українці здивували ефектним тюнингом Chevrolet світового рівня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 вересня
-
08:49Погода в Україні 13 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 12 вересня
-
20:52Тест про стосунки: виберіть пару на фото і дізнайтесь більше про себе
-
19:23ЦРУ запропонувало людям тест на уважність: його складе не кожен
-
17:20Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:50Нові пісні вересня: плейлист свіжих треків тижня
-
12:15День українського кіно: Який ти персонаж з вітчизняних фільмів?
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 вересня
-
08:12Науковці розповіли, чого не варто робити відразу після пробудження
- 11 вересня
-
21:108 простих способів мотивувати себе щодня
-
19:15Ніяково буде всім: сімейні фото, від яких соромно і смішно
-
16:175 антиутопій, які варто прочитати цієї осені
-
14:15Instagram та реальність: фешн-блогерка показала залаштунки ідеальних фото
-
11:21Покупці назвали найкращі автомобілі 2020 року
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 11 вересня
-
07:1210 простих порад, які допомагають не переїдати
- 10 вересня
-
21:53Чому у тривалих стосунках погіршується якість сексу: поширені причини
-
18:34В Україні зміняться карантинні зони з 14 вересня: оновлена карта і список
-
14:51ТОП-8 найкращих моментів зі стрічок Гая Річі
-
13:37Дюна 2020: дивіться перший повноцінний трейлер фантастичного фільму з Тімоті Шаламе
-
11:49Власник Audi зіпсував свою машину у спробі поміняти колір кузова: епічні фото