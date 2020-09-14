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Патрульна поліція почала штрафувати українських водіїв за 3D-номери на авто

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Патрульна поліція почала штрафувати українських водіїв за 3D-номери на авто - фото 1

В Україні почали штрафувати власників автомобілів, які використовують 3D-номери на авто, що стали популярними останнім часом. Зокрема, нещодавно відповідну постанову склали на водія BMW X5 на Закарпатті.

Як йдеться на сторінці патрульної поліції Закарпатській області в Facebook, екіпаж мукачівських патрульних оштрафував водія за 3D-номери, оскільки вони не відповідають державним стандартам.

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"Нагадуємо, що номерні знаки на транспортний засіб повинні відповідати встановленим вимогам ДСТУ. Тому, якщо ваше авто обладнане таким 3D-аксесуаром – замініть його на номери, виготовлені відповідно до державних стандартів", – підкреслили у відомстві.

Розмір штрафу за використання номерного знаку, який не відповідає вимогам, становить 170 грн. При повторному правопорушенні протягом року штраф збільшиться до 255 гривень або ж водія відправлять на громадські роботи терміном від 30 до 40 годин.

Патрульна поліція почала штрафувати українських водіїв за 3D-номери на авто - фото 425321

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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