Занедбані театри Європи: вражаючі фото

Талановитий французький фотограф показує забути театри по всій Європі. У цих місцях культури час зупинився назавжди.

Знайомтесь, Дімітрій, більш відомий під своїм брендом та псевдо Jahz (Jahz Design). Чоловік є фотографом-самоучкою, а також працює графічним дизайнером на фрілансі.

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"Я мандрую світом, шукаючи забути місця. Моя остання серія Teatro Arte – це найкрасивіші покинуті театри Європи", – відзначає Дімітрій. У місцях, де колись було чимало людей, сьогодні зовсім пусто та тихо, наче час завмер назавжди.

Джерело всіх фото: jahzdesign.com

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