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Занедбані театри Європи: вражаючі фото

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Закинуті театри у Європі - фото 1
Закинуті театри у Європі / jahzdesign.com

Талановитий французький фотограф показує забути театри по всій Європі. У цих місцях культури час зупинився назавжди.

Знайомтесь, Дімітрій, більш відомий під своїм брендом та псевдо Jahz (Jahz Design). Чоловік є фотографом-самоучкою, а також працює графічним дизайнером на фрілансі.

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"Я мандрую світом, шукаючи забути місця. Моя остання серія Teatro Arte це найкрасивіші покинуті театри Європи", відзначає Дімітрій. У місцях, де колись було чимало людей, сьогодні зовсім пусто та тихо, наче час завмер назавжди.

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Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299516

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299517

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299518

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299519

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299520

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299521

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299522

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299523

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299524

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299525

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299526

Занедбані театри Європи: вражаючі фото - фото 299527

Джерело всіх фото: jahzdesign.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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