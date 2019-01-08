Захопливі подорожі шведського фотографа: яскраві кадри

Талановитий фотограф показує неймовірні знімки з різних куточків світу, надихаючи гайнути у подорож.

Знайомтесь, Юрг Хостеттлер (Juerg Hostettler) – 45-річний фотограф та оператор дрона зі Швеції, який не уявляє своє життя без мандрів. Чоловік робить казкові знімки різноманітних міст та пейзажів, показуючи нашу планету з таких ракурсів, які навряд чи може побачити будь-який турист. Тому не дивно, що за профілем Юрга в соцмережі Instagram стежать понад 25 тисяч осіб.

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Джерело всіх фото: instagram.com/aventouro

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